Рассчитайте массу бромэтана, полученного при взаимодействии 92 г этанола с избытком бромводорода, если массовая доля выхода продукта реакции составляет 85% от теоретически возможного. Поподробнее, пожалуйста.

Химия

Рассчитайте массу бромэтана, полученного при взаимодействии 92 г этанола с избытком бромводорода, если массовая доля выхода продукта реакции составляет 85% от теоретически возможного. Поподробнее, пожалуйста.

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