Рассчитайте массу бромэтана, полученного при взаимодействии 92 г этанола с избытком бромводорода, если массовая доля выхода продукта реакции составляет 85% от теоретически возможного. Поподробнее, пожалуйста.
Химия
Рассчитайте массу бромэтана, полученного при взаимодействии 92 г этанола с избытком бромводорода, если массовая доля выхода продукта реакции составляет 85% от теоретически возможного. Поподробнее, пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
составим уравнение реакции: C2H5OH + HBr ==> C2H5Br + H2O найдем количество вещества С2Н5ОН: n (C2H5OH) = 92/46 = 2 моль найдем массу С2Н5Вr: m (C2H5Br) = 2*109 = 218 г найдем массу С2Н5Вr от теоретически возможного: m (C2H5Br) = 218*0,85 = 185,3 г
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