2-3 примера пищевых цепочек для тундры
Биология
2-3 примера пищевых цепочек для тундры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Орел-змея-лягушка обыкновенная-кузнечик обыкновенный-зеленое растение)) 2. Орел-полевка обыкновенная-семена и злаки - означает (съест)
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