2-3 примера пищевых цепочек для тундры

Биология
2-3 примера пищевых цепочек для тундры
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Орел-змея-лягушка обыкновенная-кузнечик обыкновенный-зеленое растение)) 2. Орел-полевка обыкновенная-семена и злаки - означает (съест)
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