Продолжите данные предложения. Составьте бессоюзные сложные предложения, запишите их. 1) Он хорошо сдал экзамены... 2)Решение в такой ситуации могло быть только одно... 3) Приближалась гроза... 4) Корабль вышел в открытое море....
Русский язык
Продолжите данные предложения. Составьте бессоюзные сложные предложения, запишите их. 1) Он хорошо сдал экзамены... 2)Решение в такой ситуации могло быть только одно... 3) Приближалась гроза... 4) Корабль вышел в открытое море... 5) Лето быстро кончилось... 6) Он любил кники... 7) Словарь Даля-величайший памятник русской лексикографии...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Он хорошо сдал экзамены, родители рады за него. 2)Решение в такой ситуации могло быть только одно, оно пришло на ум в самый последний момент. 3) Приближалась гроза, люди прятались в домах. 4) Корабль вышел в открытое море, суша осталась далеко позади 5) Лето быстро кончилось, наступила осень. 6) Он любил книжки, они учили его жизни. 7) Словарь Даля-величайший памятник русской лексикографии, мы должны беречь его и пользоваться им.
Гость:
1)Он хорошо сдал экзамены,родители сыном остались довольны. 2)Решение в такой ситуации могло быть только одно-немедленно бежать. 3)Приближалась гроза,они засобирались домой 4)Корабль вышел в открытое море,капитан пожедал удачи матросам. 5)Лето быстро кончилось,ребятам пришлось прощаться. 6)Он любил книги,комиксы он не понимал 7)Словарь Даля-величайший памятник русской лексикографии,этим гордится народ
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