Продолжите данные предложения. Составьте бессоюзные сложные предложения, запишите их. 1) Он хорошо сдал экзамены... 2)Решение в такой ситуации могло быть только одно... 3) Приближалась гроза... 4) Корабль вышел в открытое море....

Гость: Гость:

1) Он хорошо сдал экзамены, родители рады за него. 2)Решение в такой ситуации могло быть только одно, оно пришло на ум в самый последний момент. 3) Приближалась гроза, люди прятались в домах. 4) Корабль вышел в открытое море, суша осталась далеко позади 5) Лето быстро кончилось, наступила осень. 6) Он любил книжки, они учили его жизни. 7) Словарь Даля-величайший памятник русской лексикографии, мы должны беречь его и пользоваться им.