самолёт пролетает 3600км за 4 ч .Сколько времени понадобится вертолёту, чтобы пролететь такое же расстояние,если его скорсть в 4 раза меньше скорости самолёта?За какое время вертолёт пролетит 3825км,если бутет двигаться с той...

Математика

самолёт пролетает 3600км за 4 ч .Сколько времени понадобится вертолёту, чтобы пролететь такое же расстояние,если его скорсть в 4 раза меньше скорости самолёта?За какое время вертолёт пролетит 3825км,если бутет двигаться с той же скорстью? с таблицей V t s

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