самолёт пролетает 3600км за 4 ч .Сколько времени понадобится вертолёту, чтобы пролететь такое же расстояние,если его скорсть в 4 раза меньше скорости самолёта?За какое время вертолёт пролетит 3825км,если бутет двигаться с той...
Математика
самолёт пролетает 3600км за 4 ч .Сколько времени понадобится вертолёту, чтобы пролететь такое же расстояние,если его скорсть в 4 раза меньше скорости самолёта?За какое время вертолёт пролетит 3825км,если бутет двигаться с той же скорстью? с таблицей V t s
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V, км/ч t, ч. S, км самолёт ? 4 3600 вертолёт ? в 4 р. < V cамол. ? 3600 вертолёт ? в 4 р. < V cамол. ? 3825 1) 3600:4=900 (км/ч) - скорость самолёта 2) 900:4=225 (км/ч) - скорость вертолёта 3) 3600:225=16 (ч.) - время на преодоление 3600 км 4) 3825:225=17 (ч.) - время на преодоление 3825 км Ответ: вертолёт пролетит расстояние 3600 км за 16 часов; расстояние 3825 км - за 17 часов.
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