Запишите по 2-3 существительных к каждому глаголу. БУЛЬКАЮТ, ТИКАЮТ, ЖУРЧАТ, ШЕЛЕСТЯТ, ЖУЖЖАТ, ГРОХОЧУТ.
Русский язык
Запишите по 2-3 существительных к каждому глаголу. БУЛЬКАЮТ, ТИКАЮТ, ЖУРЧАТ, ШЕЛЕСТЯТ, ЖУЖЖАТ, ГРОХОЧУТ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Булькает суп, булькает вода Тикает мина, тикают часы Журчат ручьи, журчит водица Шелестят листья, шелестит фольга Жужжат шмели, жужжат толпа Грохочет гром, грохочет мама
Гость:
булькаю рыбки, булькают поплавки тикают часы, тикают бомбы журчат ручьи, журчит кипяток шелестят листья, шелестит пакет жужжат пчёлы, жужжат жуки грохочут звери, грохочет Земля
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Химия
Zn+HCl=H+ZnCl нужна характеристика и классификация химических реакций. Рассмотрите реакцию с точки зрения окисления-восстановления.
Математика
за два дня Вова проехал на велосипеде 108км.В первый день он катался 4 часа,а во второй день 5 часов.Сколько км. он проехал в каждый из этих дней, ...
Химия
Найти объем углекислого газа и массу оксида кальция, которые получаются при прокаливании 50 г. известняка содержащего 10% некорбанатных примесей.