Задача Машина прошла расстояние между городами за 5 часов, идя со скоростью 48 км/час. Обратный путь она прошла за 6 часов. На сколько км/час скорость машины на обратном пути была меньше?
Математика
Задача Машина прошла расстояние между городами за 5 часов, идя со скоростью 48 км/час. Обратный путь она прошла за 6 часов. На сколько км/час скорость машины на обратном пути была меньше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)48*5=240 км - расстояние между городами 2)240:6=40 км/ч-скорость на обратном пути 3)48-40=8 км/ч- меньше Ответ: на 8 км/ч скорость на обратном пути меньше
Гость:
1) 48*5=240 (км) - расстояние между городами 2) 240:6=40 (км/ч) - скорость на обратном пути 3) 48-40=8 (км/ч) Ответ: на обратном пути скорость машины была меньше на 8 км/ч.
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