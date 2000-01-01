дачнику до железной платформы нужно пройти 2км.с какой средней скоростью нужно идти.чтобы успеть на электр-ку которая прибудет на платформу через полчаса?запиши ответ с помощью знака больше или равно,обозначив средн.скорость ...

Математика

дачнику до железной платформы нужно пройти 2км.с какой средней скоростью нужно идти.чтобы успеть на электр-ку которая прибудет на платформу через полчаса?запиши ответ с помощью знака больше или равно,обозначив средн.скорость буквой v

Автор: Гость