  За 5/9 кг конфет заплатили 15 руб.Сколько стоит 1 кг этих конфет?

Математика
  За 5/9 кг конфет заплатили 15 руб.Сколько стоит 1 кг этих конфет?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  5/9=15 1=x   5/9x=15 x=15:5/9 x=27 рублей
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