Рассчитайте массу озона, образующего из 6 моль кислорода?(ответ: 192 г)
Химия
Рассчитайте массу озона, образующего из 6 моль кислорода?(ответ: 192 г)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(0 три) = 16x3=48г\моль m=M*n=48*6=288г
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