Сумма двух чисел равна 135. Одно из них заканчивается цифрой 3. Если эту цифру зачеркнуть, то получится второе число. Найди эти числа. аб3+аб=135
Математика
Сумма двух чисел равна 135. Одно из них заканчивается цифрой 3. Если эту цифру зачеркнуть, то получится второе число. Найди эти числа. аб3+аб=135
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как одно число трёхзначное, второе - двузначное, а сумма начинается на 1. То первая цифра этих чисел 1. Так как трёхзначное оканчивается на 3, а сумма на 5, то двузначное число оканчивается на 2 (5-3=2). 2 и будет второй цифрой трёхзначного числа 132+12=135
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