На лесной поляне собрались друзья - Барсук, Медведь и Дятел. Дятел начал всех мерить. Оказалось, что Медведь выше Барсука на 7 дятлов, а Барсук выше Дятла на 5 дятлов.Вырази длину друзей в дятлах.

Математика
На лесной поляне собрались друзья - Барсук, Медведь и Дятел. Дятел начал всех мерить. Оказалось, что Медведь выше Барсука на 7 дятлов, а Барсук выше Дятла на 5 дятлов.Вырази длину друзей в дятлах.
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Гость:
7+5=12 дятлов медведь выше дятла  
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