На лесной поляне собрались друзья - Барсук, Медведь и Дятел. Дятел начал всех мерить. Оказалось, что Медведь выше Барсука на 7 дятлов, а Барсук выше Дятла на 5 дятлов.Вырази длину друзей в дятлах.
Математика
На лесной поляне собрались друзья - Барсук, Медведь и Дятел. Дятел начал всех мерить. Оказалось, что Медведь выше Барсука на 7 дятлов, а Барсук выше Дятла на 5 дятлов.Вырази длину друзей в дятлах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7+5=12 дятлов медведь выше дятла
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Математика
Под огороды жителям посёлка было отведено 15га 46а земли.Хозяйственные постройки заняли 10а,а остальная площадь была разбита на участки по 12а.Скол...
Алгебра