На лесной поляне собрались друзья - Барсук, Медведь и Дятел. Дятел начал всех мерить. Оказалось, что Медведь выше Барсука на 7 дятлов, а Барсук выше Дятла на 5 дятлов.Вырази длину друзей в дятлах.

Математика

На лесной поляне собрались друзья - Барсук, Медведь и Дятел. Дятел начал всех мерить. Оказалось, что Медведь выше Барсука на 7 дятлов, а Барсук выше Дятла на 5 дятлов.Вырази длину друзей в дятлах.

Автор: Гость