Единица что это прилаг сущ, числительное?
Русский язык
Единица что это прилаг сущ, числительное?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это имя существительное
Гость:
единица-это существительное
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