треугольник ABC-равнобедренный с основанием AB биссектрисы углов при основании пересикаются в точке D больше C=100 градусов найдите угол ADB

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Сумма углов в треугольнике равна 180 градусов и в равнобедренном треугольнике углы при основании равны => угол ABC=(180-[уголС])/2=(180-100)/2=40 градусов. [уголDAB]=[уголDBA]=0.5[уголABC]=20 градусов (т.к. AD и BD бис-сы) угол ADB=180-[уголDBA]-[уголDAB]=180-20-20=140 градусов Ответ:140 градусов