в равнобедренном треугольнике угол при вершине , противолежащей оснаванию , равен 58 градусам . Найдите угол при оснавании. ответ дайте в градусах.
Геометрия
в равнобедренном треугольнике угол при вершине , противолежащей оснаванию , равен 58 градусам . Найдите угол при оснавании. ответ дайте в градусах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
угол против основания =58,значит углы при основании равны т к он равнобедренный значит 180-58=122/2=61 ответ 61
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