Нужно поставить Ь и объяснить(пожалуйчта объясните), почему поставил и не поставил Ь Гараж(?), реч(?), сжеч(?), удивиш(?), мало училищ(?), горяч(?), наотмаш(?), туш(?), свеж(?), не пря(?)чя, чертиш(?), молодёж(?), увелич(?)т...
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Нужно поставить Ь и объяснить(пожалуйчта объясните), почему поставил и не поставил Ь Гараж(?), реч(?), сжеч(?), удивиш(?), мало училищ(?), горяч(?), наотмаш(?), туш(?), свеж(?), не пря(?)чя, чертиш(?), молодёж(?), увелич(?)те, колюч(?), полноч(?), малыш(?), отреж(?), дышиш(?), жгуч(?), обруч(?), утеш(?)ся, не плач(?), детский плач(?), много чащ(?), помощ(?), спряч(?), предполагаешь(?), горюч(?), лож(?)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гараж(Без ь ,потому что мужской род), речь(с ь ,потому что женский род), сжечь(с ь ,потому что начальная форма глагола), удивишь(с ь ,потому что 2-е лицо), мало училищ(без ь ,потому что р.п), горяч(без ь знака,потому что краткое прилагательное), наотмаш(без ь ,потому что наречие), тушь(ь ,потому что женский род), свеж(без ь, потому что краткое прилагательное), не прячя, чертишь(2 лицо), молодёжь(женский род), увеличьте(2 лицо), колюч(краткое прилагательное), полночь(ж.р), малыш(мужской род), отрежь(2 лицо), дышишь(2 лицо), жгуч(кратк.прил), обруч(мужской род), утешься(2 лицо), не плачь(2 лицо), детский плач(м.р.), много чащ(множественное число), помощь(ж.р.), спрячь(2 лицо), предполагаешь(2 лицо), горюч(кратк.прил.), ложь(ж.р.)
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