Почему, когда знойным летним днем вы приближаетесь к лесу, из него веет прохладой?
Українська література
Почему, когда знойным летним днем вы приближаетесь к лесу, из него веет прохладой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В лесу деревья своими листьями создают тень.
Гость:
потому что территория под кронами деревьев прогревается не на столько, как открытая местность. ведь листва задерживает свет. Поэтому под деревьями тень и прохлада:)
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