В однородном магнитном поле с индукцией 0,25 Тл горизонтально расположен проводник длинной 10 см и массой 40г. Линии индукции магнитного поля перпендикулярны проводнику. Какой силы ток должен идти по проводнику, чтобы он находи...
Физика
В однородном магнитном поле с индукцией 0,25 Тл горизонтально расположен проводник длинной 10 см и массой 40г. Линии индукции магнитного поля перпендикулярны проводнику. Какой силы ток должен идти по проводнику, чтобы он находился в равновесии в магнитном поле.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сила тяжести должна быть уравновешена силой Ампера: mg = B*I*L Отсюда находим силу тока: I = (mg)/(BL) = 0,04*10/(0,25*0,1)= 16 A. Ответ: 16 А.
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