В однородном магнитном поле с индукцией 0,25 Тл горизонтально расположен проводник длинной 10 см и массой 40г. Линии индукции магнитного поля перпендикулярны проводнику. Какой силы ток должен идти по проводнику, чтобы он находи...

Физика

В однородном магнитном поле с индукцией 0,25 Тл горизонтально расположен проводник длинной 10 см и массой 40г. Линии индукции магнитного поля перпендикулярны проводнику. Какой силы ток должен идти по проводнику, чтобы он находился в равновесии в магнитном поле.

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