Отредактируйте предложение, вычеркнув лишнее. Художник написал свой автопортрет.
Русский язык
Отредактируйте предложение, вычеркнув лишнее. Художник написал свой автопортрет.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
слово свой лишнее, так как и так понятно что автопортрет может быть только своим
Гость:
Художник написал автопортрет. Слово свой лишнее, так как автопортрет предполагает изображение себя самого автором картины. Как вариант возможно следующее предложение: Художник написал свой портрет.
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