Рабочие делают за день 4 км. Когда длина дороги достигла 50 км, дорогу начали размечать. На какой день разметчики догонят автодорожников, если скорость автодорожников составляет 2/7 скорости разметчиков?

Математика
Рабочие делают за день 4 км. Когда длина дороги достигла 50 км, дорогу начали размечать. На какой день разметчики догонят автодорожников, если скорость автодорожников составляет 2/7 скорости разметчиков?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4:2/7=4:2*7=14 км в день размечают разметчики 2) 50:14=3 (ост. 8) 3) 3+1=4 - через столькодней разметчики догонят автодородников ответ: через 4 дня
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