Рабочие делают за день 4 км. Когда длина дороги достигла 50 км, дорогу начали размечать. На какой день разметчики догонят автодорожников, если скорость автодорожников составляет 2/7 скорости разметчиков?

Математика

Рабочие делают за день 4 км. Когда длина дороги достигла 50 км, дорогу начали размечать. На какой день разметчики догонят автодорожников, если скорость автодорожников составляет 2/7 скорости разметчиков?

Автор: Гость