объясните следующие признаки денег:портативность,однородность,стабильность,узнаваемость?
География
объясните следующие признаки денег:портативность,однородность,стабильность,узнаваемость?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1Портативность-удобны в использовании(имеют малый вес,легко носить с собой) 2Однородность- все экземпляры одинаковы,качественны,но различны по количеству 3Стабильность-стоимость не должна иметь резких колебаний 4-Узнаваемость-достаточно легко определить их подлинность
Гость:
Портативность- деньги должны быть такими, чтобы их легко было носить, удобно ими пользоваться в повседневной жизни. С каждой новой формой, которую приобретали деньги в процессе исторического развития, их портативность возрастала. Высокую портативность имеют современные наличные деньги - банкноты и разменная монета. однородность-является свойством, которое требуется от всех форм денег. Но не все эти формы ее обеспечивают. Особенно остро вопрос однородности решался, когда носителем денег выступали обычные товары (скот, меха, драгоценности и т.п.), поскольку каждый экземпляр таких денег существенным образом отличался от других.
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