Весной река разлилась и затопила низкие берега. Составить схему предложения
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Весной река разлилась и затопила низкие берега. Составить схему предложения
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Подлежащее - река. Сказуемые разлилась,затопила соединены союзом И.
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