найдите значение выражения (18sin111*cos111)/(sin222)
Алгебра
найдите значение выражения (18sin111*cos111)/(sin222)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]\frac{18sin111cos111}{sin(2*111)}=\frac{18sin111cos111}{2sin111cos111}=9[/latex]
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