в овочесховыщи було39т 600кг картоопли першого дня з овочесховыща вывезлы9 100 циеё килькости другого дня 1 9 решты скилькы килограмив картопли вывезлы другого дня?
Математика
в овочесховыщи було39т 600кг картоопли першого дня з овочесховыща вывезлы9 100 циеё килькости другого дня 1 9 решты скилькы килограмив картопли вывезлы другого дня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)скільки вивезли першого дня? 39т600кг=39600 кг,тому 39600:100*9=3564 кг 2)скільки залишилось? 39600-3564=36036 кг 3)скільки вивезли другого дня? 36036:9=4004 кг
Гость:
1)39600 : 100 х 6 = 3564 кг вывезли в 1 день 2)39600 - 3564 = 36036 кг осталось 3)36036 : 9 = 4004 кг вывезли на 2 день
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