Осуществите превращения(пожалуйста,мне срочно надо,помогите плизз) Li=Li2O=LiOH=LiNO3=O2
Химия
Осуществите превращения(пожалуйста,мне срочно надо,помогите плизз) Li=Li2O=LiOH=LiNO3=O2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4Li+O2=2Li2O Li2O+H2O=2LiOH LiOH + HNO3 = LiNO3 + H2O 4 LiNO3 → 2 Li2O + 4 NO2 + O2 При термическом разложении
Гость:
1) 4Li+O₂ = 2Li₂O 2)Li₂O+H₂O = 2LiOH 3)LiOH+KNO₃ = LiNO₃ + KOH 4) 4LiNO₃ = 2Li₂O + 4NO₂ + O₂ (термическое разложение).
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