значение петровских преобразований для государства; для народа; для безопасности страны; для положения россии в европе.

Для государства-удобство торговых отношений и крупная занятость населения. Для народа -это работа на верфях кораблестроения. Для безопасности страны-это укрепление положения и увелечение модернизации кораблей,техники,пушек и прочих вооружений. Для положения россии в Европе:устройка кораблей возле Балтийского моря и его патрулирование и создание рыночных настроений и мода(имеется ввиду одежда)

Гость: Гость:

Для государства-конечно новые торговые пути что значительно влияло на экономику Для народа -он отделил гражданскую службу от военой что помогло армий и создав табел о рангах [14 рангов ]где простой солдат мог дослужится до 10 ранга Для безопасности страны-при нё была победа над Щвецией когда Щведы проникли на наши территорий мы отразили нападения и победили разграбив Щвецию и Забрав себе Бальтиское море Для положения россии в Европе:имено в его провление началось просвитание победа с Турками и многими другими позволело Стране войти в число аеликих стран и к большому авторитету благодоря Суворову и Петру 1