С одного поля собрали на 1т 400кг картофеля меньше, чем с другого. Когда собранный картофель разложили в одинаковые мешки, то получилось 56 мешков и 84 мешка. Сколько картофеля собрали с каждого поля?
Математика
С одного поля собрали на 1т 400кг картофеля меньше, чем с другого. Когда собранный картофель разложили в одинаковые мешки, то получилось 56 мешков и 84 мешка. Сколько картофеля собрали с каждого поля?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)на сколько мешков меньше собрали с первого поля,чем со второго? 84-56=28 2)сколько весит один мешок? 1т400кг=1400кг,значит 1400:28=50 кг 3)сколько собрали с первого поля? 56*50=2800кг=2т800кг 4)сколько собрали со второго поля? 84*50=4200 кг=4т200кг
Гость:
84-56=28меш.-разница между полями в мешках. 1т400кг=1400кг 1400:28=50кг-один мешок 56*50=2800кг-1поле 84*50=4200кг-2поле Ответ:4200 кг и 2800 кг
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