С одного поля собрали на 1т 400кг картофеля меньше, чем с другого. Когда собранный картофель разложили в одинаковые мешки, то получилось 56 мешков и 84 мешка. Сколько картофеля собрали с каждого поля?

Математика

С одного поля собрали на 1т 400кг картофеля меньше, чем с другого. Когда собранный картофель разложили в одинаковые мешки, то получилось 56 мешков и 84 мешка. Сколько картофеля собрали с каждого поля?

Автор: Гость