Квадрат разрезали на два одинаковых прямоугольника с периметрами,равными 15.Чему был равен периметр квадрата?

Математика

Квадрат разрезали на два одинаковых прямоугольника с периметрами,равными 15.Чему был равен периметр квадрата?

Автор: Гость