что такое товар?можно ли назвать товаром картинку,которую вы написали самостоятельно?
География
что такое товар?можно ли назвать товаром картинку,которую вы написали самостоятельно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
товар- это продукт изготовленный для обмена,продажи. Да можно
Гость:
товар это вещи которые продают.
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