Поезд прошёл за несколько часов 324км. Сколько км. прошла бы лодка, если бы шла в 6 раз дольше, но проходила бы в час втрое меньше, чем поезд?

Математика

Поезд прошёл за несколько часов 324км. Сколько км. прошла бы лодка, если бы шла в 6 раз дольше, но проходила бы в час втрое меньше, чем поезд?

Автор: Гость