Поезд прошёл за несколько часов 324км. Сколько км. прошла бы лодка, если бы шла в 6 раз дольше, но проходила бы в час втрое меньше, чем поезд?

Математика
Поезд прошёл за несколько часов 324км. Сколько км. прошла бы лодка, если бы шла в 6 раз дольше, но проходила бы в час втрое меньше, чем поезд?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
324:2=162 скорость поезда 162:3=54 скорость лодки 54*6=324 прошла бы лодка.   
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