Какой из рассказов о любви (толстого чехова бунина куприна) показался наиболее интересным
Литература
Какой из рассказов о любви (толстого чехова бунина куприна) показался наиболее интересным
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А.Н.Толстого - гадюка. У Чехова - "О любви" Ну у Бунина их дофига в "Темных аллеях"... Больше остальных запомнилась "Муза" Куприн - Суламифь
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