Разрежьте квадрат на 3 произвольных шестиугольника, можно различных. Докажите возможно это или невозможно
Математика
Разрежьте квадрат на 3 произвольных шестиугольника, можно различных. Докажите возможно это или невозможно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
невозможно решение данной задачи.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
В однородном магнитном поле с индукцией 0,25 Тл горизонтально расположен проводник длинной 10 см и массой 40г. Линии индукции магнитного поля перпе...
География
Математика
Квадрат разрезали на два одинаковых прямоугольника с периметрами,равными 15.Чему был равен периметр квадрата?
Математика
С одного поля собрали на 1т 400кг картофеля меньше, чем с другого. Когда собранный картофель разложили в одинаковые мешки, то получилось 56 мешков ...