"До млина привезли 58 мішків пшениці й 38 жита. Пшениці привезли на 16 ц більше ніж жита. Скільки кг було завезено окремо жита жита та пшениці окремо, якщо всі мішки із зерном мали однакову масу????????"
Математика
"До млина привезли 58 мішків пшениці й 38 жита. Пшениці привезли на 16 ц більше ніж жита. Скільки кг було завезено окремо жита жита та пшениці окремо, якщо всі мішки із зерном мали однакову масу????????"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)на скільки більше завезли мішків з пшеницею ніж мішків з житом? 58-38=20 2)скільки важить один мішок? 16ц=1600 кг,тому 1600:20=80 кг 3)скільки завезли пшениці? 58*80=4640 кг 4)скільки завезли жита? 38*80=3040 кг
Гость:
Ответ:3040 кг или подругому 3,04т
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Поезд прошёл за несколько часов 324км. Сколько км. прошла бы лодка, если бы шла в 6 раз дольше, но проходила бы в час втрое меньше, чем поезд?
Литература
Математика
Разрежьте квадрат на 3 произвольных шестиугольника, можно различных. Докажите возможно это или невозможно
Физика
В однородном магнитном поле с индукцией 0,25 Тл горизонтально расположен проводник длинной 10 см и массой 40г. Линии индукции магнитного поля перпе...