"До млина привезли 58 мішків пшениці й 38 жита. Пшениці привезли на 16 ц більше ніж жита. Скільки кг було завезено окремо жита жита та пшениці окремо, якщо всі мішки із зерном мали однакову масу????????"

Математика

"До млина привезли 58 мішків пшениці й 38 жита. Пшениці привезли на 16 ц більше ніж жита. Скільки кг було завезено окремо жита жита та пшениці окремо, якщо всі мішки із зерном мали однакову масу????????"

Автор: Гость