Как сделать надрезы на листе бумаги размером 3×4 так, чтобы лист не распался, и им можно было бы оклеить куб 1×1×1 в два слоя?
Математика
Как сделать надрезы на листе бумаги размером 3×4 так, чтобы лист не распался, и им можно было бы оклеить куб 1×1×1 в два слоя?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/4 и 1/1..1/1 *2. 3/4-2/2 -1/4
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