Как сделать надрезы на листе бумаги размером 3×4 так, чтобы лист не распался, и им можно было бы оклеить куб 1×1×1 в два слоя?

Математика

Как сделать надрезы на листе бумаги размером 3×4 так, чтобы лист не распался, и им можно было бы оклеить куб 1×1×1 в два слоя?

Автор: Гость