Округлите 811,9 до тысяч! НЕВОЗМОЖНО! НИКАК НЕ ПОЛУЧИТСЯ!ПОМОГИТЕ!!!
Математика
Округлите 811,9 до тысяч! НЕВОЗМОЖНО! НИКАК НЕ ПОЛУЧИТСЯ!ПОМОГИТЕ!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
811,900
Гость:
812.000 или 1000, потому что больше 500
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
помогите определить отделы тела рыбы:голову,туловище,хвост.Объяснить,какое значение имеют плавные переходы отделов друг в друга для жизни рыбы в воде.
Геометрия
радиусы оснований усеченного конуса равны 9 см и 4 см,угол наклона образующей 30 градусов ,найдите площадь осевого сечения конуса
Українська література
Математика
"До млина привезли 58 мішків пшениці й 38 жита. Пшениці привезли на 16 ц більше ніж жита. Скільки кг було завезено окремо жита жита та пшениці окре...