помогите определить отделы тела рыбы:голову,туловище,хвост.Объяснить,какое значение имеют плавные переходы отделов друг в друга для жизни рыбы в воде.
Биология
помогите определить отделы тела рыбы:голову,туловище,хвост.Объяснить,какое значение имеют плавные переходы отделов друг в друга для жизни рыбы в воде.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
они помогают уменьшить трение о воду. хвост помогает в передвижении( сменить курс).
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