помогите определить отделы тела рыбы:голову,туловище,хвост.Объяснить,какое значение имеют плавные переходы отделов друг в друга для жизни рыбы в воде.

Биология

помогите определить отделы тела рыбы:голову,туловище,хвост.Объяснить,какое значение имеют плавные переходы отделов друг в друга для жизни рыбы в воде.

Автор: Гость