радиусы оснований усеченного конуса равны 9 см и 4 см,угол наклона образующей 30 градусов ,найдите площадь осевого сечения конуса
Геометрия
радиусы оснований усеченного конуса равны 9 см и 4 см,угол наклона образующей 30 градусов ,найдите площадь осевого сечения конуса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
осевое сечение данного конуса - трапеция l=(9-4)/2=2,5 tg(a)=h/l => h=l*tg(30)=> h=2,5*(1/√3)=> 2.5/√3 s=(a+b)h/2 s=(9+4)2,5/(2√3)= 16,25/√3
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