Под огороды жителям посёлка было отведено 15га 46а земли.Хозяйственные постройки заняли 10а,а остальная площадь была разбита на участки по 12а.Сколько получилось участков?

Математика
Под огороды жителям посёлка было отведено 15га 46а земли.Хозяйственные постройки заняли 10а,а остальная площадь была разбита на участки по 12а.Сколько получилось участков?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 15га 46а=1 546 а 2) 1546-10=1536 а - столько площади было разбито на участки по 12 га 3) 1 536:12=128 участков поулчилось ответ: 128 участков
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