12 предложений с простыми, состовными, непроизводными и производнымы предлогами. ПОМОГИТЕ!!!!!
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12 предложений с простыми, состовными, непроизводными и производнымы предлогами. ПОМОГИТЕ!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Я строю планы на летние каникулы. ( непроизв прост) 2. В связи с морозами занятия отменили.( произв сост) 3. В заключение урока проведем викторину. ( произв сост) 4. Прическа Васи наподобие панка. ( произв прост) 5. Коровы бредут с пастбища. ( непроизв прост) 6. Княжна была последней в роде Оболенских. ( прост непроизв) 7. Эта повесть вроде сказки для взрослых. ( прост произв) 8. В течение месяца наш класс посещает бассейн. ( прост произв) 9. По-над Волгой плывут легкие облака. ( непроизв сост) 10. Из- за угла показался новенький велосипед. ( непроизв сост) 11. Вследствие отличного настроения Наташа укусила Федю за руку. ( произв прост) 12 пытаюсь не думать о каникулах. ( прст непроизв)
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