найди рационально значения выражений 4кг 286г*39         65ц 60кг:32      18лет 9мес:9      8м 9см .56     54дмкуб3 12смкуб3 :14

Математика
найди рационально значения выражений 4кг 286г*39         65ц 60кг:32      18лет 9мес:9      8м 9см .56     54дмкуб3 12смкуб3 :14
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4кг286г*39=4286гр*39=167154 65ц60кг/32=6560кг/32=205 18лет9мес/9=225мес/9=25 8м9см*56=809см*56=45304 54дм312см3/14= 54012см3/14=3858
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На лесной поляне собрались друзья - Барсук, Медведь и Дятел. Дятел начал всех мерить. Оказалось, что Медведь выше Барсука на 7 дятлов, а Барсук выш...
Ответить
Биология
Помогите пожалуйста выяснить значение расположения чешуи для жизни в воде
Ответить
Русский язык
12 предложений с простыми, состовными, непроизводными и производнымы предлогами. ПОМОГИТЕ!!!!!
Ответить
Русский язык
Единица что это прилаг сущ, числительное?
Ответить
Математика
Под огороды жителям посёлка было отведено 15га 46а земли.Хозяйственные постройки заняли 10а,а остальная площадь была разбита на участки по 12а.Скол...
Ответить