найди рационально значения выражений 4кг 286г*39 65ц 60кг:32 18лет 9мес:9 8м 9см .56 54дмкуб3 12смкуб3 :14
Математика
найди рационально значения выражений 4кг 286г*39 65ц 60кг:32 18лет 9мес:9 8м 9см .56 54дмкуб3 12смкуб3 :14
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4кг286г*39=4286гр*39=167154 65ц60кг/32=6560кг/32=205 18лет9мес/9=225мес/9=25 8м9см*56=809см*56=45304 54дм312см3/14= 54012см3/14=3858
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