приведите примеры разных по цели высказывания и по интонации предложений на тему "В поход ! "
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приведите примеры разных по цели высказывания и по интонации предложений на тему "В поход ! "
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Повествовательное вопросительное В поход! -восклицательное предложение
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