два самолёта летели с одинаковой скоростью.Один самолёт был в воздухе 4 часа другой 6 часов и пролетел на 1600 км больше чем первый.Какова скорость двух самолётов?
Математика
два самолёта летели с одинаковой скоростью.Один самолёт был в воздухе 4 часа другой 6 часов и пролетел на 1600 км больше чем первый.Какова скорость двух самолётов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6-4=2 (ч) на это время второй самолет летел дольше 1600/2=800(км/ч) скорость 2 самолета , а так как они летели с одинаковой скоростью то эта же скорость и 1 самолета
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