Чтобы получить3кг подсолнечного ,масла, надо взять 16 кг семян.Сколько кг семян потребуется,чтобы получилось 15 кг масла?

Гость: Гость:

16*(15:3)=16*5=80 (кг) Ответ: для получения 15 кг масла потребуется 80 кг семян. ИЛИ по действиям: 1) 15:3=5 (раз) - во столько больше будет масла 2) 16*5=80 (кг) Ответ: для получения 15 кг масла потребуется 80 кг семян.