Чтобы получить3кг подсолнечного ,масла, надо взять 16 кг семян.Сколько кг семян потребуется,чтобы получилось 15 кг масла?

Математика
Чтобы получить3кг подсолнечного ,масла, надо взять 16 кг семян.Сколько кг семян потребуется,чтобы получилось 15 кг масла?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15/3=5раз больше 16*5=80кг семян потребуется
Гость:
16*(15:3)=16*5=80 (кг) Ответ: для получения 15 кг масла потребуется 80 кг семян. ИЛИ по действиям: 1) 15:3=5 (раз) - во столько больше будет масла 2) 16*5=80 (кг) Ответ: для получения 15 кг масла потребуется 80 кг семян.
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