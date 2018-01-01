Задача: Бассейн вмещает 800 л воды.Два насоса наполняют бассейн водой за 25минут.Один насос накачивает 18л в минуту. Сколько литров накачал первый насос? Сколько литров накачал второй насос? Сколько литров в минуту накачивает в...

Математика
Задача: Бассейн вмещает 800 л воды.Два насоса наполняют бассейн водой за 25минут.Один насос накачивает 18л в минуту. Сколько литров накачал первый насос? Сколько литров накачал второй насос? Сколько литров в минуту накачивает второй насос?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18*25=450л накачал 1 насос 800-450=350л накаяал 2 350/25=14 л/мин 
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