Задача: Бассейн вмещает 800 л воды.Два насоса наполняют бассейн водой за 25минут.Один насос накачивает 18л в минуту. Сколько литров накачал первый насос? Сколько литров накачал второй насос? Сколько литров в минуту накачивает в...

Математика

Задача: Бассейн вмещает 800 л воды.Два насоса наполняют бассейн водой за 25минут.Один насос накачивает 18л в минуту. Сколько литров накачал первый насос? Сколько литров накачал второй насос? Сколько литров в минуту накачивает второй насос?

Автор: Гость