НАпишите 4 слова с безударной гласной и проверьте его к примеру Кричит-крик из етого текста Мартовское небо голубое и чистое.Такое небо бывает только весной.Солнце светит и греет.Через стекло чувствуешь весеннее тепло.На солн...

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НАпишите 4 слова с безударной гласной и проверьте его к примеру Кричит-крик из етого текста Мартовское небо голубое и чистое.Такое небо бывает только весной.Солнце светит и греет.Через стекло чувствуешь весеннее тепло.На солнечной стороне тает.На крыше висит длинная сосулька.Воробьи чирикают и выглядят нарядными.На ветку берёзы взлетела ворона.Она вытягивает шею и хрипло кричит.Молодые галки ищут место для гнезда.НА дальней изгороди сороки головами вертят,хвостиками качают,трещат.Вот слышишь нежную песню овсянки.Её песенка позванивает как маленький колокольчик.

Автор: Гость