Докажите(письменно),что выделенное слово в предложение-дополнение. В саду на яблоню сирень отбрасывает тень.
Русский язык
Докажите(письменно),что выделенное слово в предложение-дополнение. В саду на яблоню сирень отбрасывает тень.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что к нему можно задать вопрос (отбрасывает что?) и как бы что же это падежный вопрос а дополнение являются все существительные к которым можно задать падежный вопрос..
Гость:
Дополнение — это второстепенный член предложения, который отвечает на вопросы косвенных падежей и обозначает объект (предмет), на который направлено или с которым связано действие или (реже) по отношению к которому проявляется качественный признак. отвечает на вопрос что? в саду на яблоню сирень отбрасывает(ЧТО?) тень- ДОПОЛНЕНИЕ
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