дети собирали грибы.саша нашел35 грибов а даша 42. среди них 8 грибов оказались несъедобными. сколько съедобных грибов нашли дети?на сколько меньше несъедобных грибов чем съедобных нашли саша и даша.

Математика

дети собирали грибы.саша нашел35 грибов а даша 42. среди них 8 грибов оказались несъедобными. сколько съедобных грибов нашли дети?на сколько меньше несъедобных грибов чем съедобных нашли саша и даша.

Автор: Гость