дети собирали грибы.саша нашел35 грибов а даша 42. среди них 8 грибов оказались несъедобными. сколько съедобных грибов нашли дети?на сколько меньше несъедобных грибов чем съедобных нашли саша и даша.
Математика
дети собирали грибы.саша нашел35 грибов а даша 42. среди них 8 грибов оказались несъедобными. сколько съедобных грибов нашли дети?на сколько меньше несъедобных грибов чем съедобных нашли саша и даша.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)35+42=77 грибов нашли дети. 2)77-8=69 грибов съедобных. 3)69-8=61 на 61 гриб больше съедобных чем не съедобных.
Гость:
дети нашли съедобных грибов: (35+42)-8=69 2 вопрос: 69-8=61
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