Найти объем углекислого газа и массу оксида кальция, которые получаются при прокаливании 50 г. известняка содержащего 10% некорбанатных примесей.
Химия
Найти объем углекислого газа и массу оксида кальция, которые получаются при прокаливании 50 г. известняка содержащего 10% некорбанатных примесей.
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