Найти объем углекислого газа и массу оксида кальция, которые получаются при прокаливании 50 г. известняка содержащего 10% некорбанатных примесей.

Химия

Найти объем углекислого газа и массу оксида кальция, которые получаются при прокаливании 50 г. известняка содержащего 10% некорбанатных примесей.

Автор: Гость