за два дня Вова проехал на велосипеде 108км.В первый день он катался 4 часа,а во второй день 5 часов.Сколько км. он проехал в каждый из этих дней, если всё это время он ездил с одной и той же скоростью?

Математика

за два дня Вова проехал на велосипеде 108км.В первый день он катался 4 часа,а во второй день 5 часов.Сколько км. он проехал в каждый из этих дней, если всё это время он ездил с одной и той же скоростью?

Автор: Гость