за два дня Вова проехал на велосипеде 108км.В первый день он катался 4 часа,а во второй день 5 часов.Сколько км. он проехал в каждый из этих дней, если всё это время он ездил с одной и той же скоростью?
Математика
за два дня Вова проехал на велосипеде 108км.В первый день он катался 4 часа,а во второй день 5 часов.Сколько км. он проехал в каждый из этих дней, если всё это время он ездил с одной и той же скоростью?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4+5=9часов за два дня 108/9=12км за час 12*4=48км в первый день 12*5=60км во второй или 108-48=60км
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