Zn+HCl=H+ZnCl нужна характеристика и классификация химических реакций. Рассмотрите реакцию с точки зрения окисления-восстановления.
Химия
Zn+HCl=H+ZnCl нужна характеристика и классификация химических реакций. Рассмотрите реакцию с точки зрения окисления-восстановления.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Zn+Hl=ZnCl2+H2-реакция замещения,взаимодействие мет с кислотами. Zn(со степень 0)-2e=Zn(со степенью +2)-вос-ль(о-ие) H(со степенью окисления +1)+2e=H2-о-ль(в-ие)
Гость:
Zn°+H+¹Cl-¹=H°+Zn+²Cl-¹ реакция замещения Zn°->Zn+² отдает 2 электрона значит востановитель H+¹ -> H°принимает 1 электрон значит окислитель
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