тело водорослей называют _____

Биология
тело водорослей называют _____
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
тело водорослей называют талломом
Гость:
Тело водорослей называется таллом
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Zn+HCl=H+ZnCl нужна характеристика и классификация химических реакций. Рассмотрите реакцию с точки зрения окисления-восстановления.
Ответить
Математика
за два дня Вова проехал на велосипеде 108км.В первый день он катался 4 часа,а во второй день 5 часов.Сколько км. он проехал в каждый из этих дней, ...
Ответить
Химия
Найти объем углекислого газа и массу оксида кальция, которые получаются при прокаливании 50 г. известняка содержащего 10% некорбанатных примесей.
Ответить
Математика
Задача Машина прошла расстояние между городами за 5 часов, идя со скоростью 48 км/час. Обратный путь она прошла за 6 часов. На сколько км/час скоро...
Ответить
Математика
дети собирали грибы.саша нашел35 грибов а даша 42. среди них 8 грибов оказались несъедобными. сколько съедобных грибов нашли дети?на сколько меньше...
Ответить